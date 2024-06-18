Coca-Cola все еще ведущий производитель в России

Компания Coca-Cola была одной из первых транснациональных корпораций, которые заявили о выходе из России в знак протеста. Чтобы избежать негативных последствий санкций, компания призвала своих партнеров изъять банки и бутылки из магазинов и прекратить производство напитков.

Читайте также: Apple снова самая дорогая компания в мире: рывок в сфере ИИ позволил обогнать Microsoft

Однако спустя два года характерный красный логотип Coca-Cola все еще легко найти в супермаркетах и ресторанах по всей стране. Кроме того, Coca-Cola по некоторым показателям остается ведущим производителем газированных напитков в России, но под другим названием.

Прибыль от продажи Coca-Cola в России просто перешла к Coca-Cola HBC, которая завоевала долю рынка благодаря успеху "Доброго",

- говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

Сейчас Coca-Cola остается широко доступной, как и раньше, благодаря импорту из соседних стран, таких как Грузия и Казахстан. Этот импорт позволил Coca-Cola занять третье место в рейтинге газированных напитков в России с долей рынка 6%.

Пострадала ли компания от санкций? Объемы бизнеса Coca-Cola в России выросли на 12% в прошлом году, но остаются почти на треть ниже уровня 2021 года. Тогда Coca-Cola контролировала 26% рынка, как лидер в категории безалкогольных напитков. Хотя компания получает прибыль от успешных брендов "Доброго" и ведущего сокового бизнеса Multon, она сообщила об отказе от управления этим предприятием из Атланты.

Кто еще остался на российском рынке

Согласно исследованию Йельской школы менеджмента, более тысячи транснациональных корпораций начали сокращать свое присутствие в России с 2022 года. Однако значительная часть из них осталась на месте:

Компании Unilever Plc и Nestlé SA , которые имели значительные производственные мощности там, отказались продавать свои предприятия с большой скидкой, что Кремль требовал как налог на выход.

, которые имели значительные производственные мощности там, отказались продавать свои предприятия с большой скидкой, что Кремль требовал как налог на выход. Активы датской пивоварни Carlsberg AS и производителя йогуртов Danone SA были конфискованы, когда они пытались покинуть рынок, хотя Danone наконец договорилась о продаже своей компании при условии поддержки правительства.

и производителя йогуртов были конфискованы, когда они пытались покинуть рынок, хотя Danone наконец договорилась о продаже своей компании при условии поддержки правительства. Французский оператор супермаркетов Auchan , ритейлер одежды Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают свою работу в России без выраженных планов по сокращению.

, ритейлер одежды и сети ресторанов продолжают свою работу в России без выраженных планов по сокращению. В сентябре 2022 года компания PepsiCo Inc. также объявила о прекращении производства и продажи Pepsi, Mountain Dew и 7Up, что привело к уменьшению ее доли на рынке России. Однако вскоре Pepsi выпустила новую колу Evervess и расширила производство Frustyle (аналогичного фруктовой Mirinda) на своих заводах в стране.

Интересно! В прошлом году продажи напитков российского подразделения выросли на 12% и составили 209 миллиардов рублей (около 2,3 миллиарда долларов), согласно отчетам местных налоговых органов. Также, выручка в секторе детского питания и молочных продуктов в прошлом году выросла на 10% и составила 129 миллиардов рублей.