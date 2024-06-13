Новый рекорд Apple
Компании Apple удалось обогнать Microsoft и стать самой дорогой компанией в мире. Все благодаря стремительному рывку в развитии искусственного интеллекта.
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Одна акция Apple теперь стоит рекордные 215,04 доллара. Поэтому, рыночная капитализация "яблока" составила 3,29 триллиона долларов.
Зато капитализация Microsoft сейчас составляет 3,24 триллиона долларов. Впервые за 5 месяцев компания Гейтса отстала от конкурента.
Как Apple удалось вырваться вперед
На следующий день после представления ряда функций с поддержкой искусственного интеллекта и улучшения некоторых устройств акции компании выросли на 7%. Аналитики также прогнозируют, что презентация новинок хорошо будет способствовать продажам новых iPhone.
Кроме того, этот рост совпал с рекордным максимумом технологического индекса Nasdaq. В техно мире считают, что Apple удалось начать новую страницу гонки искусственного интеллекта, и конкурентам теперь нужно будет представить что-то невероятное, чтобы продолжать борьбу за лидерство.