Новий рекорд Apple
Компанії Apple вдалося обігнати Microsoft та стати найдорожчою компанією у світі. Усе завдяки стрімкому ривку у розвитку штучного інтелекту.
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Одна акція Apple тепер коштує рекордні 215,04 долара. Відтак, ринкова капіталізація "яблука" склала 3,29 трильйона доларів.
Натомість капіталізація Microsoft зараз складає 3,24 трильйона доларів. Вперше за 5 місяців компанія Гейтса відстала від конкурента.
Як Apple вдалося вирватися вперед
На наступний день після представлення низки функцій з підтримкою штучного інтелекту та покращення деяких пристроїв акції компанії зросли на 7%. Аналітики також прогнозують, що презентація новинок добре сприятиме продажам нових iPhone.
Окрім того, це зростання співпало з рекордним максимумом технологічного індексу Nasdaq. У техно світі вважають, що Apple вдалося розпочати нову сторінку перегонів штучного інтелекту, і конкурентам тепер потрібно буде представити щось неймовірне, аби продовжувати боротьбу за лідерство.