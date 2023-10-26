Стрелка еще ищут: школы и муниципальные офисы будут закрыты в нескольких округах штата Мэн

Из-за жуткой смертельной стрельбы в США в нескольких округах штата Мэн закрыли школы. Также не будут работать муниципальные офисы.

Стрелка в США еще не задержали. Известно, что он убил не менее 22 человек. Еще 60 человек – ранены.

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Школы и муниципальные офисы закрыли в нескольких округах штата Мэн

Как стало известно, 26 октября отменили занятия в государственных школах Льюистона, где произошла смертельная стрельба. Также в штате Мэн закрыли муниципальные офисы.

Городские офисы в Лиссабоне, соседствующем с Льюистоном, где произошла стрельба, будут закрыты, поскольку продолжается охота на подозреваемого в массовых расстрелах,

– говорится в сообщении.

На сайте города отметили, что правоохранительные органы в округе Андроскоггин расследуют стрельбу. Все муниципальные офисы будут закрыты 26 октября.

Смертельная стрельба в США: все, что известно