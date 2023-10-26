Стрелка еще ищут: школы и муниципальные офисы будут закрыты в нескольких округах штата Мэн
Источник:CNN
Из-за жуткой смертельной стрельбы в США в нескольких округах штата Мэн закрыли школы. Также не будут работать муниципальные офисы.
Стрелка в США еще не задержали. Известно, что он убил не менее 22 человек. Еще 60 человек – ранены.
К теме Вероятный стрелок в США работал инструктором по огнестрельному оружию и был в психушке, – AP
Школы и муниципальные офисы закрыли в нескольких округах штата Мэн
Как стало известно, 26 октября отменили занятия в государственных школах Льюистона, где произошла смертельная стрельба. Также в штате Мэн закрыли муниципальные офисы.
Городские офисы в Лиссабоне, соседствующем с Льюистоном, где произошла стрельба, будут закрыты, поскольку продолжается охота на подозреваемого в массовых расстрелах,
– говорится в сообщении.
На сайте города отметили, что правоохранительные органы в округе Андроскоггин расследуют стрельбу. Все муниципальные офисы будут закрыты 26 октября.
Смертельная стрельба в США: все, что известно
- В американском городе Льюистон мужчина открыл огонь по прохожим.
- Злоумышленник открыл огонь по кафе, боулингу и супермаркету.
- По последним данным, погибли по меньшей мере 22 человека, 60 человек получили ранения.
- Полиция идентифицировала стрелка и ведет розыск.
- Как оказалось, вероятный убийца работал инструктором по огнестрельному оружию. Также сообщается, что злоумышленник недавно проходил лечение в психбольнице. Но позже его отпустили.
- Правоохранители отмечают, что стрелком оказался 40-летний Роберт Кард.