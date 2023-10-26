Стрельба произошла в двух местах – в баре-гриле Schemengees и в заведении отдыха. Полиция предварительно уже разоблачила злоумышленника.

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Жуткая стрельба в США: что известно

Стрельба произошла в Льюистоне вечером 25 октября. По предварительным данным, стрелок вышел с автоматической винтовкой и открыл огонь по жителям супермаркета и бара. Сейчас он не задержан.

Полицейские обнародовали фото подозреваемого, одетого в коричневый свитшот и державшего винтовку.

Предварительно известно, что погибли 22 человека. Еще 30 – ранены.

Официальные лица соседнего города Оберн, штат Мэн, призвали жителей спрятаться из-за продолжающейся ситуации со стрельбой. Руководитель государственной школы Льюистона обнародовал заявление, объявив, что учеба будет отменена.

Что происходит на месте стрельбы / фото полиции

Департамент полиции Льюистона обнародовал фото предполагаемого убийцы по имени Роберт Кард. Правоохранительные органы пытаются установить его местонахождение. Они отметили, что мужчина "вооружен и очень опасен".

Известно, что Роберт Кадр ранее обвинялся в превышении скорости в 2001 и 2002 годах. Никакие другие уголовные дела не были внесены в систему электронных судебных записей штата.

В Информационно-аналитическом центре штата Мэн говорится, что Кард был обученным инструктором по огнестрельному оружию и, как полагают, находится в армейском резерве.

Правоохранительные органы заявили, что Кард "недавно сообщил о проблемах с психическим здоровьем, включая чутье голосов и угрозы расстрелять базу Национальной гвардии в Сако". Также предварительно известно, что этим летом Кард находился в психбольнице в течение двух недель.



Роберт Кард / фото полиции

Стрельба в Вашингтоне

Напомним, что в августе этого года полиция Капитолия США получила сообщение о стрельбе в Вашингтоне. Из-за этого людей эвакуировали.

Тогда же полицейские призвали людей, находившихся в здании Сената, спрятаться. Правоохранители обыскивали офисные здания Сената вблизи США. А внутри офисного здания Сената полицейские эвакуировали работников.