Следует отметить, что в том же районе на следующий день предстанет перед судом экс-президент страны Дональд Трамп. В полиции попросили людей держаться подальше от места происшествия.

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В Вашингтоне полиции сообщили о "стрельбе"

Капитолийская полиция США сначала объявила, что реакция правоохранителей на это событие была вызвана "звонком в службу 911" по поводу "возможного активного стрелка" вблизи здания Сената.

Наши офицеры обыскивают офисные здания Сената и вокруг них в ответ на тревожный звонок 911. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, поскольку мы все еще проводим расследование. Мы будем продолжать общаться с общественностью,

– сказали в полиции.

Полицейские также призвали находившихся в здании Сената людей спрятаться на месте. В то же время они отметили, что у них нет подтвержденных сообщений о выстрелах.

Тогда полиция начала обыск офисных построек Сената вблизи США. Внутри офисного здания Сената полицейские эвакуировали работников. Внешне люди наблюдали, как десятки полицейских машин оцепили территорию.

В Вашингтоне из-за сообщения о "стрельбе" эвакуировали Сенат / Фото AP

Сотрудники и журналисты, работавшие в здании, получили электронное письмо с указанием укрыться в закрытой комнате, сохранять тишину и выключить всю электронику. Полиция также заблокировала доступ к подземным тоннелям, ведущим к офисным зданиям Сената от главного здания Капитолия.

В конце концов, департамент столичной полиции Вашингтона, округ Колумбия, сейчас сообщил журналистам, что сообщение о стрельбе "кажется плохим сигналом".

Впоследствии Пресс-секретарь департамента Хью Керью сказал, что "кажется, это неудачный вызов". По его словам, пострадавших и стрелка – не было обнаружено.

Как реагировали местные события в Вашингтоне

В соцсети Х, известной ранее как твиттер, местный житель Кори Уолтерс сказал, что это было "страшно", когда он увидел серьезную реакцию полиции.

Более 50 полицейских машин, а также многие офицеры с оружием. Держитесь подальше от этого района. Я держусь подальше. Периметр увеличивается, поскольку прибывает больше полиции,

– сказал он.

Он также добавил, что это звучало как серьезная активная угроза насилия, он также якобы почувствовал запах и что-то увидел. Но он не может подтвердить, был ли это слезоточивый газ или что-то другое.

Также политический репортер Брайан Мецгер опубликовал в соцсети Х видео с места происшествия, на котором видно, как людей выводят из офисного здания Сената.

Людей выводят из Сената США из-за сообщения о "стрельбе" / Видео @metzgov

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