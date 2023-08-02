Следует отметить, что в том же районе на следующий день предстанет перед судом экс-президент страны Дональд Трамп. В полиции попросили людей держаться подальше от места происшествия.
Смотрите также США в скором времени могут объявить о новом пакете помощи Украине, – Politico
В Вашингтоне полиции сообщили о "стрельбе"
Капитолийская полиция США сначала объявила, что реакция правоохранителей на это событие была вызвана "звонком в службу 911" по поводу "возможного активного стрелка" вблизи здания Сената.
Наши офицеры обыскивают офисные здания Сената и вокруг них в ответ на тревожный звонок 911. Пожалуйста, держитесь подальше от этого района, поскольку мы все еще проводим расследование. Мы будем продолжать общаться с общественностью,
– сказали в полиции.
Полицейские также призвали находившихся в здании Сената людей спрятаться на месте. В то же время они отметили, что у них нет подтвержденных сообщений о выстрелах.
Тогда полиция начала обыск офисных построек Сената вблизи США. Внутри офисного здания Сената полицейские эвакуировали работников. Внешне люди наблюдали, как десятки полицейских машин оцепили территорию.
В Вашингтоне из-за сообщения о "стрельбе" эвакуировали Сенат / Фото AP
Сотрудники и журналисты, работавшие в здании, получили электронное письмо с указанием укрыться в закрытой комнате, сохранять тишину и выключить всю электронику. Полиция также заблокировала доступ к подземным тоннелям, ведущим к офисным зданиям Сената от главного здания Капитолия.
В конце концов, департамент столичной полиции Вашингтона, округ Колумбия, сейчас сообщил журналистам, что сообщение о стрельбе "кажется плохим сигналом".
Впоследствии Пресс-секретарь департамента Хью Керью сказал, что "кажется, это неудачный вызов". По его словам, пострадавших и стрелка – не было обнаружено.
Как реагировали местные события в Вашингтоне
В соцсети Х, известной ранее как твиттер, местный житель Кори Уолтерс сказал, что это было "страшно", когда он увидел серьезную реакцию полиции.
Более 50 полицейских машин, а также многие офицеры с оружием. Держитесь подальше от этого района. Я держусь подальше. Периметр увеличивается, поскольку прибывает больше полиции,
– сказал он.
Он также добавил, что это звучало как серьезная активная угроза насилия, он также якобы почувствовал запах и что-то увидел. Но он не может подтвердить, был ли это слезоточивый газ или что-то другое.
Также политический репортер Брайан Мецгер опубликовал в соцсети Х видео с места происшествия, на котором видно, как людей выводят из офисного здания Сената.
Людей выводят из Сената США из-за сообщения о "стрельбе" / Видео @metzgov
Что известно о суде на Трампом
- Министерство юстиции США 9 июня опубликовало обвинительный акт в отношении Дональда Трампа по делу о неподобающем обращении с секретными документами. Экс-президент и его помощник обвиняют по 37 пунктам.
- В конце концов, Трамп 13 июня прибыл в Майами в суд, где должны рассмотреть его дело. Там его официально арестовали правоохранители.
- Иностранные СМИ писали, что если вину Трампа докажут, ему может грозить до 400 лет заключения. Детальнее о резонансном деле экс-президента США – читайте по ссылке.