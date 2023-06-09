Обвинения "следуют из Закона о шпионаже". Об этом заявил адвокат Трампа Джим Трасти.

К теме прокуратура США сообщила Трампу, что он – фигурант уголовного расследования, — Politico

Трасти вечером четверга подтвердил журналистам, что Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам.

В нем есть определенные формулировки, подсказывающие, какими будут семь обвинений. Не на 100% понятно, что все это отдельные обвинения, но в основном они вытекают из обвинений Законом о шпионаже,

– сказал адвокат экс-президента США.

В то же время он назвал обвинения в шпионаже "смешными" и добавил, что также есть несколько обвинений в препятствии, а еще обвинения в ложных показаниях.

Трасти сказал, что его команда якобы не получила копию обвинительного акта, однако пришла повестка по электронной почте. Также адвокат подтвердил, что бывший глава государства предстанет перед судом во вторник.

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В чем обвиняют Трампа

Дональд Трамп находится под следствием из-за сокрытия пачек секретных документов, которые держал в своем частном имении. Кроме того, его обвиняют в организации схемы, которая сделала невозможным федеральным органам власти найти эти документы. Заметим, что речь идет о материалах по нацбезопасности.

Добавим, 6 июня в СМИ отметили, что прокуратура США сообщила экс-президенту, что он – фигурант уголовного расследования.