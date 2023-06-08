Имеющаяся информация появилась у журналистов от лица, знакомого с этим делом. В издании отмечают, что сообщение Дональду Трампу – самый четкий сигнал к тому, что специальный прокурор Джек Смит близок к принятию решения. Речь идет о предъявлении обвинений в расследовании против бывшего президента.

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Трампа хотят привлечь к ответственности

Напомним, что Трамп находится под следствием из-за сокрытия пачек секретных документов. Их он держал в своем частном имении. Также бывшего президента обвиняют в организации схемы, которая сделала невозможным федеральным органам власти найти эти документы.

Журналисты дополнительно отметили, что представитель офиса Смита от комментариев по поводу письма Трампу отказался.

В то же время в издании Politico отмечают, что на протяжении последних недель Смит вызвал к большому жюри несколько человек из ближайшего окружения Трампа. Оно собственно занимается расследованием дела о документах. Среди вызванных был один из адвокатов бывшего президента.

Бывшая спикер Трампа Тейлор Будович признала, что в среду утром была перед большим жюри, сформированным во Флориде. Ее спросили о заявлении, которое бывший президент написал в начале 2022 года. В нем говорилось о том, что он якобы отдал "все" после того, как вернул 15 коробок с материалами Национального архива.

Вернемся к письму для Трампа. Инструкция Министерства юстиции предусматривает, что "целевое письмо" прокуроры могут прислать тем, кому, вероятно, предъявят обвинения в связи с расследованием большого жюри. Таким образом, правоохранители дают возможность дать показания до момента, когда вынесут обвинительный приговор.

В этом случае адресатом прокуроров может быть лицо, в отношении которого есть "веские доказательства, которые связывают его с совершением преступления, и которое, по мнению прокурора, есть вероятным обвиняемым".

Обвинение в незаконном владении документами

Заметим, что прокуроры расследуют дело против Трампа из-за хранения материалов, составляющих национальную безопасность. Правоохранители могли сделать свои выводы на основе доказательств, что он на тот момент все еще был президентом, когда секретные документы переместили Мар-а-Лаго. Это значит, что его "незаконное владение" началось во Флориде.

В то же время ему могут не предъявить обвинения в нарушении Закона о шпионаже в Вашингтоне. Это станет невозможным, если у прокуроров будут доказательства того, что Трамп знал, что хранит в Мар-а-Лаго документы по нацбезопасности после того, как покинул пост, например, "размахивая ими или показывая людям".