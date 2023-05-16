Специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем написал об этом в отчете, опубликованном 15 мая. Он четыре года проводил расследование действий ФБР.

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Что известно о заявлении спецпрокурора

В отчете, содержащем более 300 страниц, говорится, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) использовало "сырые, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные".

То есть, Джон Дарем считает, что ФБР не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией в 2016 году.

Это заключение отличается от результатов проверки генерального инспектора Министерства юстиции США. Ведь последний тоже нашел проблемы с расследованием ФБР, однако сделал вывод, что основания для его начала были.

Специальный прокурор Министерства юстиции США:

заявил, что со стороны, по крайней мере, определенных сотрудников ФБР, занимавшихся этим делом Трампа, существовала "склонность к началу расследования" против 45 президента США;

не рекомендовал выдвигать новые обвинения в причастных к расследованию или вносить какие-либо изменения в работу правоохранительных органов.

Стоит отметить, что спецпрокурор обвинил бюро в том, что расследование по Трампу рассматривалось "иначе", чем другие политически щепетильные расследования, например с его соперницей Хиллари Клинтон.

Издание напоминает, что Джона Дарема назначил во главе специального расследования против ФБР еще в 2019 году генпрокурор Уильям Барр, являющийся ставленником Дональда Трампа.

Что известно об этом деле против Трампа