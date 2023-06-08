Наявна інформація з'явилася у журналістів від особи, знайомої з цією справою. У виданні зазначають, що повідомлення Дональдові Трампу – найчіткіший сигнал до того, що спеціальний прокурор Джек Сміт близький до ухвалення рішення. Мовиться про пред'явлення звинувачень у розслідування проти колишнього президента.

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Трампа хочуть притягнути до відповідальності

Нагадаємо, що Трамп перебуває під слідством через приховування пачок секретних документів. Їх він тримав у своєму приватному маєтку. Також колишнього президента обвинувачують в організації схеми, яка унеможливила федеральним органам влади знайти ці документи.

Журналісти додатково зазначили, що представник офісу Сміта від коментарів щодо листа Трампу відмовився.

Водночас у виданні Politico зазначають, що впродовж останніх тижнів Сміт викликав до великого журі кількох осіб з найближчого оточення Трампа. Воно, власне, займається розслідуванням справи про документи. Серед тих, кого викликали, був один з адвокатів колишнього президента.

Колишня спікерка Трампа Тейлор Будович визнала, що у середу зранку була перед великим журі, сформованим у Флориді. Її спитали про заяву, яку колишній президент написав на початку 2022 року. У ній йшлося про те, що він буцімто віддав "усе" після того, як повернув 15 коробок з матеріалами до Національного архіву.

Повернімося до листа для Трампа. Інструкція Міністерства юстиції передбачає, що "цільового листа" прокурори можуть надіслати тим, кому, ймовірно, висунуть звинувачення у зв'язку з розслідуванням великого журі. Таким чином правоохоронці дають можливість дати свідчення до моменту, коли винесуть обвинувальний вирок.

У цьому випадку адресатом прокурорів може бути особа, щодо якої є "вагомі докази, які пов'язують її зі скоєнням злочину, і яка, на думку прокурора, є ймовірним обвинуваченим".

Звинувачення у незаконному володінні документами

Зауважимо, що прокурори розслідують справу проти Трампа через зберігання матеріалів, які становлять національну безпеку. Правоохоронці могли свої висновки зробити на основі доказів, що він на той момент усе ще був президентом, коли секретні документи перемістили Мар-а-Лаго. Це означає, що його "незаконне володіння" розпочалося у Флориді.

Водночас йому можуть не пред'явити звинувачення у порушенні Закону про шпигунство у Вашингтоні. Це стане неможливим, якщо в прокурорів будуть докази того, що Трамп знав, що зберігає в Мар-а-Лаго документи з нацбезпеки після того, як покинув посаду, до прикладу, "розмахуючи ними або показуючи людям".