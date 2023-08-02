Пока точно не известно, что войдет в новый пакет помощи. Напомним, что ранее США объявили о новом пакете для Украины в 800 миллионов.

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США могут объявить о новом пакете помощи Украине

По данным СМИ, Соединенные Штаты могут объявить о предоставлении Украине нового пакета вооружений уже в начале следующей недели.

Отметим, последний пакет военной помощи для Украины от администрации Байдена составил 400 миллионов долларов на дополнительную противовоздушную оборону, артиллерию и другие боеприпасы, а также бронетехнику и противотанковое оружие. Министерство обороны ожидает, что еще один транш будет объявлен в начале следующей недели.

Так, в последний пакет военной помощи вошли, в частности:

дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометы калибра 120 мм и 60 мм;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы;

беспилотные авиационные системы Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам.

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