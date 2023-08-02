Поки що точно не відомо, що увійде до нового пакету допомоги. Нагадаємо, що раніше США оголосили про новий пакет для України на 800 мільйонів.

До теми Новий та надійний: у США заявили про пакет допомоги Україні

США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

За даними ЗМІ, Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакету озброєнь вже на початку наступного тижня.

Зауважимо, що останній пакет військової допомоги для України від адміністрації Байдена склав 400 мільйонів доларів на додаткову протиповітряну оборону, артилерію та інші боєприпаси, а також бронетехніку та протитанкову зброю. Міністерство оборони очікує, що ще один транш буде оголошено на початку наступного тижня.

Так, до останнього пакету військової допомоги увійшли, зокрема:

додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

міномети калібру 120 мм і 60 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи;

безпілотні авіаційні системи Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат.

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