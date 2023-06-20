На лондонской конференции, где будут присутствовать Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании, будут обсуждать способы привлечь частные компании к инвестициям в восстановление Украины. Пока известно, что Украине нужно 40 миллиардов долларов только для реализации первой части плана восстановления.

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Новый пакет помощи от США

О том, что США предоставит Украине новый пакет помощи, госсекретарь заявил 20 июня на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину сколько угодно, и обе наши страны глубоко привержены этому. Мы будем продолжать выполнять это обязательство, в том числе через новый надежный пакет помощи США, который я смогу объявить завтра,

– заявил Блинкен.

На конференции, на которой присутствовали оба политика, говорилось о поощрении частного сектора инвестировать в восстановление Украины после войны с Россией. В то же время, Блинкен подчеркнул, что Киев должен продолжать проводить реформы, тогда как мир должен найти способ предложить компаниям страхование от повреждений в результате войны.

Для восстановления Украине необходимо 40 миллиардов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для восстановления Украины в кратчайшие сроки необходимо привлечь деньги не только из государственного, но и из частного сектора. Он пояснил, что для реализации только первой части "плана Маршалла" Украине необходимо 40 миллиардов долларов.

Высокопоставленный украинский чиновник в канун конференции рассказал, что эти средства, в частности, необходимы для возобновления безугольной сталеварной промышленности. Общие же издержки будут просто огромными. В марте Всемирный банк, Украина, Европейская комиссия и ООН оценили, что расходы только за первый год войны составили 411 миллиардов долларов. Поэтому в конце концов стоимость восстановления Украины после войны может превзойти и триллион долларов.

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