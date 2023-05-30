Эти ракеты проявили себя в Украине еще 1 мая. Детали о новой партии рассказал корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бэбб.

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Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра,

– пишет она.

Что известно о ракетах Их уже передавали Украине. Эти ракеты могут бить по целям на расстоянии до 8 км. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной. Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых Украина не имеет. Так что в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.

Технические характеристики ракет Zuni

Тип: "воздух – земля";

Носитель в Украине: Су-25

Пусковая: LAU-10

Диаметр: 127 миллиметров;

Длина: 2790 миллиметров;

Вес: 46,3 – 61,6 килограмма (зависит от типа двигателя и боевой части);

Масса боевой части: 20,7 – 25,6 килограмма;

Типы боевой части: осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, сигнальная, дымовая;

Максимальная скорость: 725 метров в секунду;

Дальность стрельбы: 8 кілометров.

Кроме того, в пакет войдут:

снаряды для ЗРК Patriot;

артиллерийские снаряды;

снаряды для РСЗО HIMARS;

неуправляемые ракеты воздуха – земля Zuni;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что это очень мощное оружие, которую действительно используют уже около 50 лет. Эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом" и они могут наносить удары по наземным целям - живой силе, легкобронированной технике.