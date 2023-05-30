Эти ракеты проявили себя в Украине еще 1 мая. Детали о новой партии рассказал корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бэбб.
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Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра,
– пишет она.
Что известно о ракетахИх уже передавали Украине. Эти ракеты могут бить по целям на расстоянии до 8 км. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной. Примечательно, что носителями таких ракет являются западные самолеты, которых Украина не имеет. Так что в нашей стране для запуска ракет приспособили Су-25.
Технические характеристики ракет Zuni
- Тип: "воздух – земля";
- Носитель в Украине: Су-25
- Пусковая: LAU-10
- Диаметр: 127 миллиметров;
- Длина: 2790 миллиметров;
- Вес: 46,3 – 61,6 килограмма (зависит от типа двигателя и боевой части);
- Масса боевой части: 20,7 – 25,6 килограмма;
- Типы боевой части: осколочно-фугасная, фугасная, бронебойная, сигнальная, дымовая;
- Максимальная скорость: 725 метров в секунду;
- Дальность стрельбы: 8 кілометров.
Кроме того, в пакет войдут:
- снаряды для ЗРК Patriot;
- артиллерийские снаряды;
- снаряды для РСЗО HIMARS;
- неуправляемые ракеты воздуха – земля Zuni;
- системы ПВО Avenger;
- ПЗРК Stinger.
Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что это очень мощное оружие, которую действительно используют уже около 50 лет. Эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом" и они могут наносить удары по наземным целям - живой силе, легкобронированной технике.