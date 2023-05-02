Однако военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что это мощное оружие, которое действительно используют уже около 50 лет. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ракеты есть в большом количестве

Свитан объяснил, что эти ракеты еще называют "неуправляемым реактивным снарядом".

Zuni – типа наших ракет С-13, которыми ВСУ успешно работает уже длительное время. Она, так же как старый советский 152-й снаряд, выполняет свою задачу,

– добавил он.

Эта ракета может наносить удары по наземным целям – живой силе, легкобронированной технике.

Роман Свитан рассказал о преимуществах американских ракет Zuni: смотрите видео

Стреляет она на расстояние 8 км. Имеет взрывную часть весом более 29 килограммов, однако наносит очень серйозное поражение, особенно когда ракет много. Силу удара ракеты обеспечивает взрывная часть и кинетическая энергия ее самой,

– отметил военный эксперт.

Важно также и то, что такие ракеты есть в большом количестве.

"Российским пропагандистам, которые шутят по поводу Zuni, нужно спросить хоть одного военного, который попал под ее удар или хотя бы видел его. Он расскажет, что противостоять этой ракете невозможно", - подчеркнул Роман Свитан.

Обратите внимание! США передали Украине 4 тысячи авиационных ракет Zuni. Их можно установить на украинские самолеты типа МиГ и Су и вертолеты Mi-8 и Mi-24. Для этого американские и украинские инженеры должны были разработать методику установки контейнеров Zuni на самолеты и вертолеты. Благодаря радиолокационным взрывателям Zuni украинские пилоты получат возможность поражать вражеские беспилотники с большего расстояния, не приближаясь к ним.

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