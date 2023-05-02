Проте військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що це дуже потужна зброя, яку дійсно використовують вже приблизно 50 років. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ракети є у великі й кі лькості

Світан пояснив, що ці ракети ще називають "некерованим реактивним снарядом".

Zuni – типу наших ракет С-13, якими ЗСУ успішно працює вже тривалий час. Вона, так само як старий радянський 152-й снаряд, виконує своє завдання,

– додав він.

Ця ракета може завдавати ударів по наземних цілях – живій силі, легкоброньованій техніці.

Роман Світан розповів про переваги американських ракет Zuni: дивіться відео

Стріляє вона на відстань 8 кілометрів. Має вибухову частину вагою понад 29 кілограмів, проте завдає дуже велике ураження, особливо коли ракет багато. Силу удару ракети забезпечує вибухова частина та кінетична енергія її самої,

– зазначив військовий експерт.

Важливим є також й те, що такі ракети є у великій кількості.

"Російським пропагандистам, які жартують з приводу Zuni, треба запитати хоч одного військового, який потрапив під її удар або хоча б бачив його. Він розповість, що протистояти цій ракеті неможливо", – наголосив Роман Світан.

Зверніть увагу! США передали Україні 4 тисячі авіаційних ракет Zuni. Їх можна встановлені на українські літаки типу МіГ та Су й вертольоти Mi-8 та Mi-24. Задля цього американські та українські інженери мали розробити методику встановлення контейнерів Zuni на літаки та вертольоти. Завдяки радіолокаційним підривникам Zuni українські пілоти отримають можливість вражати ворожі безпілотники з більшої відстані, не наближаючись до них.

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