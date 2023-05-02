У відомстві зазначили, що передадуть техніку, яка стане у нагоді для майбутнього контрнаступу ЗСУ. Крім цього, цей військовий пакет став найбільшим за всю історію допомоги від Данії.

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Данія виділяє новий пакет озброєння для України

Міністерство оборони Данії 2 травня ухвалило рішення про виділення нового пакету військової допомоги для української армії на суму 250 мільйонів доларів.

Виконувач обов'язків міністра оборони країни Троелс Лунд Поульсен наголосив, що ця техніка призначена для захисту нашої країни від російських ракетних обстрілів, а також для контрнаступу ЗСУ.

Данія допомагає створити найкращі умови для того, щоб Україна успішно завершила майбутній наступ,

– зазначив Поульсен.

У пакеті міститься броньована техніка, що створена для захисту від мін. Крім цього, Міноборони Данії передасть техніку, яка допоможе розмінувати російські мінні поля.

"Обладнання в пакеті допоможе українським танкам та піхоті на передовій", – сказав Поульсен.

Детальний список допомоги, яку нам передає Данія:

броньовані ремонтно-евакуаційні та інженерні машини;

машини для розмінування;

кошти на закупівлю ППО;

50 мільйонів євро на підтримку НАТО нелетальною технікою для України;

боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf;

пристрої для нічного бачення;

понтонні переправи.

Данія вже не вперше допомагає Україні