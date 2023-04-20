Ці країни спільно готуються до відправлення Україні 14 Leopard 2. Заяву про намір передати ЗСУ ще понад 10 бойових машин озвучили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

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Україна отримає ще більше Leopard 2

Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту. Ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1,

– сказав Расмуссен.

Водночас слід розуміти, що ці танки прибудуть до України не завтра. За словами Поульсена, їх доставлять нам уже на початку наступного року. Він підкреслив, що це не танки, якими володіє Данія. Це бойові машини, які закуповувалися спільно з Нідерландами.

"Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спілкувався 20 квітня зі своїм колегою Ларсом Льокке Расмуссеном. Він висловив подяку міжнародним партнерам. Водночас очільники міністерств обговорили прискорення постачання 100 Leopard 1. Кулеба нагадав, що ці танки заявляли як елемент посилення можливостей України.

До кінця року буде ще більше Leopard

За словами виконувача обов'язків міністра оборони, українського колегу Олексія Резнікова вже проінформували про відповідну ініціативу. Він додав, що завтра відбудеться зустріч у Німеччині, під час якої обговорять подальшу допомогу нашій державі. І танки Leopard 2, додав він, – бажані, і були бажаними впродовж тривалого проміжку часу.

Зауважимо, що до кінця 2023 року Данія планує передати нашій державі щонайменше 80 танків Leopard 1. За словами Поульсена, ці машини мали б допомогти "підтримати боротьбу за свободу".

До слова, 19 квітня міністр оборони Олексій Резніков потішив українців хорошою новиною. Він підтвердив, що до нашої держави прибули довгоочікувані системи ППО Patriot, надані нам Німеччиною.

Як раніше говорив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ці системи – далекобійні. Їхні ракети можуть діставати на відстань до 150 кілометрів. І це дозволить відганяти від українських кордонів російські літаки. Їх останнім часом ворог використовує, атакуючи керованими авіаційними ракетами.