Эти страны совместно готовятся к отправке Украины 14 Leopard 2. Заявление о намерении передать ВСУ еще более 10 боевых машин озвучили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

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Украина получит еще больше Leopard 2

Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта. Мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами около 100 подержанным машинам Leopard 1,

– сказал Расмуссен.

В то же время следует понимать, что эти танки прибудут в Украину не завтра. По словам Поульсена, их доставят нам уже в начале следующего года. Он подчеркнул, что это не танки, которыми владеет Дания. Это боевые машины, закупаемые совместно с Нидерландами.

"Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба общался 20 апреля со своим коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Он выразил благодарность международным партнерам. В то же время главы министерств обсудили ускорение поставок 100 Leopard 1. Кулеба напомнил, что эти танки заявляли как элемент усиления возможностей Украины.

До конца года будет еще больше Leopard

По словам исполняющего обязанности министра обороны, украинский коллега Алексей Резников уже проинформирован о соответствующей инициативе. Он добавил, что завтра состоится встреча в Германии, во время которой обсудят дальнейшую помощь нашему государству. И танки Leopard 2, добавил он, – желаемые, и были желаемыми в течение длительного промежутка времени.

Заметим, что к концу 2023 года Дания планирует передать нашему государству не менее 80 танков Leopard 1. По словам Поульсена, эти машины должны помочь "поддержать борьбу за свободу".

К слову, 19 апреля министр обороны Алексей Резников порадовал украинцев хорошей новостью. Он подтвердил, что к нашему государству прибыли долгожданные системы ПВО Patriot, предоставлены нам Германией.

Как ранее говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, эти системы – дальнобойные. Их ракеты могут доставать на расстояние до 150 километров. И это позволит отгонять от украинских границ российские самолеты. Их в последнее время враг использует, атакуя управляемыми авиационными ракетами.