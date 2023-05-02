Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Сніданку 1+1", інформує 24 Канал. За його словами, F-16 нададуть Україні так, як раніше було з усіма іншими видами озброєння.

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Від чого залежить передача F-16

Як розповів Кулеба, рішення про західні літаки – питання часу. Однак міністр заявив, що за вагання союзників Україна заплатить додаткову ціну життями мирних людей.

F-16 будуть, це питання часу. Я думаю, що це буде залежати від рішення США та результатів контрнаступу,

– зазначив Кулеба.

Він наголосив, що один з пріоритетів у питаннях військової підтримки від союзників – поруч з артилерійськими снарядами та бронетехнікою. За словами Кулеби, якби Україна вже мала F-16, то контрнаступ був би набагато швидшим.

"І нам би вдалось зберегти набагато більше життів наших солдатів та цивільних, які потерпають від ракетних ударів", – додав міністр.

Чому США треба 18 місяців на передачу F-16

Начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов розповідав, що підготовка передачі F-16 Україні потребує певного часу. Він наголосив, що не треба забувати про процедурні питання.

Так, є процедурні питання, які пов’язані з системою правління. Для того, щоб рішення потрапило на стіл парламенту, воно має пройти певні комітети, потім нижню палату, а згодом верхню. Тобто це – стандартні процедури.

За словами Голубцова, станом на сьогодні ця процедура прискорилась, і 18 місяців – це звичайний процес.