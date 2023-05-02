Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Сниданку 1+1". 24 Канал. По его словам, F-16 дадут Украине так, как ранее было со всеми другими видами вооружения.

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От чего зависит передача F-16

Как рассказал Кулеба, решение о западных самолетах – вопрос времени. Однако министр заявил, что за колебания союзников Украина заплатит дополнительную цену жизнями мирных людей.

F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что один из приоритетов в вопросах военной поддержки от союзников – рядом с артиллерийскими снарядами и бронетехникой. По словам Кулебы, если бы Украина уже имела F-16, то контрнаступление было бы гораздо быстрее.

"И нам бы удалось сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих от ракетных ударов", – добавил министр.

Почему США нужно 18 месяцев на передачу F-16

Начальник авиации командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказывал, что подготовка передачи F-16 Украине требует определенного времени. Он подчеркнул, что не нужно забывать о процедурных вопросах.

Так, есть процедурные вопросы, связанные с системой правления. Для того, чтобы решение попало на стол парламента, оно должно пройти определенные комитеты, затем нижнюю палату, а потом верхнюю. То есть это – стандартные процедуры.

По словам Голубцова, по состоянию на сегодняшний день эта процедура ускорилась, и 18 месяцев – это обычный процесс.