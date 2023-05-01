Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, тезис о том, что Украине пока не передают истребители F-16, потому что это довольно дорого, немного гражданской. Тут есть и другие определенные трудности.

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Требуется политическое решение

Как подчеркнул господин Божко, чтобы Украине передали F-16, нужно политическое решение от Белого дома. Сейчас вполне возможно, что Штаты рассматривают передачу этих истребителей для Украины, но уже в послевоенное время.

Кроме того, самолеты – это одна из самых дорогих категорий на войне. И условное сбивание одного F-16 может еще и негативно отразиться на внутриполитическом положении Байдена в США.

Сбитие одного F-16 – это потеря нескольких миллионов долларов автоматически. Возможно, здесь есть некоторое опасение. Ведь тогда оппоненты Байдена используют в своих спекулятивных политических целях тезис о том, что это деньги налогоплательщиков США. И он это понимает,

– отметил Божко.

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Впрочем, Соединенные Штаты ищут пути обновления своего военно-промышленного комплекса. У них есть соответствующие самолеты, не стоящие на боевом дежурстве. И там хотят влить больше денег в ВПК и "дать путь" более современному вооружению.

Это для них важнее экономии ресурсов. Тут есть нехватка политического решения. Думаю, тут есть определенная выжидательная позиция. Байден достаточно зажат своими внутриполитическими противоречиями, поэтому из-за этого внешнеполитически тоже скован,

– считает Божко.

Украина нуждается в самолетах F-16: коротко