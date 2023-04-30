Недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны согласились обучать украинских пилотов на F-16. Алексей Резников в эфире телемарафона заявил, что Украина получит самолеты F-16, пишет 24 Канал.

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Что известно о F-16 для Украины

Все, что невозможно сегодня, возможно завтра – IRIS-T, SAMP/T, NASAMS, Crotale – все это служит, защищает наше небо. Поэтому и самолеты тоже будут современные, 4 генерации ++ однозначно,

– заверил министр обороны Украины.

Алексей Резников объяснил, почему идет промедление. По его словам, если партнеры примут решение дать нам боевые самолеты, значит надо дать время на подготовку технического состояния самолетов и научить наших пилотов.

"Но дальше нужно поддерживать их в боевом состоянии, а также снабжать их надлежащим оружием – ракетами, бомбами и так далее, и так далее. Это очень недешевая история, это самая дорогая история", – пояснил министр обороны Украины.

Резников объяснил, что партнеры сознательно и ответственно хотят дойти из Украины до финиша этого марафона – до победы.

"Они точно осознают это", – заверил министр.

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Зачем Украине F-16

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что Украине самолеты F-16 нужны, чтобы помочь победить в войне. По его словам, эта авиация способна изменить ситуацию в поле боя.

Многоцелевой самолет – это всегда №1. Ибо он способен коренным образом изменить расклад сил и эту войну. Поможет нам победить. С этим самолетом мы сможем завоевать преимущество в воздухе. И бить по наземным и надводным целям,

– отметил Игнат.

Стоит отметить, что военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснял, что эти самолеты могли бы заранее перехватывать вражеские ракеты и предотвратить многие трагедии в Украине. Ведь один самолет может видеть и сопровождать одновременно 35 целей. Также один F-16 имеет 8 точек подвесок под противоракеты и может сразу отправить всех по вражеским ракетам.