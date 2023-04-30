Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он предположил, каким образом можно было бы сбить российские ракеты еще на подлете к Украине.

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Один F-16 стопроцентно уничтожает 4 ракеты

Свитан объяснил, что когда взлетает российский самолет, допустим, Ту-95, украинские средства радиотехнической разведки видят этот взлет стратегического бомбардировщика. После определенного отсчета времени он выходит на точку пуска, например, над Каспием.

Когда происходит пуск ракет – час или полтора. И где-то за полчаса до подхода ракет на дальность примерно 300 – 400 километров, взлетает пара F-16 (если бы они были в Украине). Они подходят по траектории летящих ракет, "видят" их и начинают сопровождать,

– заметил летчик-инструктор.

F-16 может видеть и сопровождать до 35 целей одновременно. Он имеет 8 точек подвесок под противоракеты и может сразу их отправить всех по вражеским ракетам.

Один самолет может отминусовать на дальности за 50 – 100 километров до линии фронта. Это означает, что на российской или оккупированной территории эти ракеты были бы перехвачены истребителями,

– отметил Свитан.

По его словам, 4 ракеты один самолет F-16 уничтожил стопроцентно. Если бы было запущено 30 ракет, то 4 самолета хватило, чтобы их сбить.

"Если бы мы имели F-16, не было бы трагедии в Умани. Эти ракеты не достигли бы целей", – уверен военный эксперт.

Роман Свитан о преимуществах истребителя F-16: смотрите видео

F-16 – это многофункциональная платформа

Он отметил, что F-16 подтягивает к себе систему сопровождения и слежения: это спутниковое слежение, система АВАКС. А через единую систему передачи данных типа Link 16 связаны все локаторы с системой управления. Они могут передавать информацию на самолеты.

Этот комплекс базовый для системы SAMP/T, поэтому так важно было передать Украине хотя бы одну батарею Patriot, в которой он также есть,

– рассказал полковник запаса ВСУ.

F-16 – это многофункциональная платформа, которая может выполнять функции не только истребителя, но и задачи по земле.

Он, как ледокол для наступающих войск, может разрушать все системы обороны противника. Ведь один самолет может принять более 5 тысяч килограммов боеприпасов. Это в 100 раз больше, чем один артиллерийский выстрел,

– подчеркнул он.

К тому же в одной из модификации радиоэлектронной борьбы этот самолет может "погасить" всю ПВО противника.

"А Украина за более чем 30 лет существования не купила ни одного самолета", – резюмировал Роман Свитан.

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