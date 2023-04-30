Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Він припустив, у який спосіб можна було б збити російські ракети ще на підльоті до України.

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Один F-16 стовідсотково знищує 4 ракети

Світан пояснив, що коли злітає російський літак, припустимо, Ту-95, українські засоби радіотехнічної розвідки бачать цей зліт стратегічного бомбардувальника. Після певного відліку часу він виходить на точку пуску, наприклад над Каспієм.

Коли відбувається пуск ракет – годину чи півтори. І десь за пів години до підходу ракет на дальність приблизно 300 – 400 кілометрів, злітає б пара F-16 (якби вони були в Україні). Вони підходять по траєкторії ракет, що летять, "бачать" їх і починають супроводжувати,

– зауважив льотчик-інструктор.

F-16 може бачити і супроводжувати до 35 цілей одночасно. Він має 8 точок підвісок під протиракети і може одразу їх усіх відправити по ворожих ракетах.

Один літак може відмінусувати на дальності за 50 – 100 кілометрів до лінії фронту. Це означає, що російській або окупованій території ці ракети були б перехоплені винищувачами,

– зазначив Світан.

За його словами, 4 ракети один літак F-16 знищив стовідсотково. Якби було запущено 30 ракет, то 4 літаків вистачило, щоб їх збити.

"Якби ми мали F-16, не було б цієї трагедії в Умані. Ці ракети б не досягли цілей", – впевнений військовий експерт.

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F-16 – це багатофункціональна платформа

Він зазначив, що F-16 підтягує до себе систему супроводження та стеження: це супутникове стеження, система АВАКС. А через єдину систему передачі даних типу Link 16 зав'язані усі локатори з системою керування. Вони можуть передавати інформацію на літаки.

Цей комплекс є базовим для системи SAMP/T, тому так важливо було передати Україні хоча б одну батарею Patriot, в якій він також є,

– розповів полковник запасу ЗСУ.

F-16 – це багатофункціональна платформа, яка може виконувати функції не лише винищувача, а також завдання по землі.

Він, як криголам для військ, що наступають, може руйнувати всі системи оборони противника. Адже один літак може взяти понад 5 тисяч кілограмів боєприпасів. Це в 100 разів більше, ніж один артилерійський постріл,

– підкреслив він.

До того ж в одній з модифікації радіоелектронної боротьби цей літак може "загасити" усю ППО противника.

"А Україна за понад 30 років існування не купила жодного літака", – резюмував Роман Світан.

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