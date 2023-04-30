Нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що деякі країни погодились навчати українських пілотів на F-16. Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що Україна отримає літаки F-16, пише 24 Канал.

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Що відомо про F-16 для України

Все, що неможливо сьогодні, буде можливо завтра – IRIS-T, SAMP/T, NASAMS, Crotale – все це служить, захищає наше небо. Тому і літаки теж будуть сучасні, 4 генерації ++ однозначно,

– запевнив міністр оборони України.

Олексій Резніков пояснив, чому йде зволікання. За його словами, якщо партнери ухвалять рішення дати нам бойові літаки, то значить треба дати час на підготовку технічного стану літаків і навчити наших пілотів.

"Але далі треба підтримувати їх у бойовому стані, а також забезпечувати їх належною зброєю – ракетами, бомбами й так далі, й так далі. Це дуже не дешева історія, це найдорожча історія", – пояснив міністр оборони України.

Резніков пояснив, що партнери свідомо та відповідально хочуть дійти з Україною до фінішу цього марафону – до перемоги.

"Вони точно свідомі цього", – запевнив міністр.

Важливо Резніков запросив іноземних пілотів F-16 допомогти Україні воювати з Росією

Навіщо Україні F-16

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював, що Україні літаки F-16 потрібні, щоб допомогти перемогти у війні. За його словами, ця авіація здатна змінити ситуацію на полі бою.

Багатоцільовий літак – це завжди №1. Бо він здатен докорінно змінити розклад сил і цю війну. Допоможе нам перемогти. З цим літаком ми зможемо завоювати перевагу в повітрі. І бити по наземних та надводних цілях,

– зазначив Ігнат.

Варто зазначити, що військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснював, що ці літаки могли б заздалегідь перехоплювати ворожі ракети та запобігти багатьом трагедіям в Україні. Адже один літак може бачити та супроводжувати одночасно до 35 цілей. Також один F-16 має 8 точок підвісок під протиракети та може одразу їх усіх відправити по ворожих ракетах.