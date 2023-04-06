Як виявилось, 18 місяців – це звичайний процес. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов, інформує 24 Канал.

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За словами Голубцова, підготовка передачі F-16 Україні потребує певного часу. Він наголосив, що не треба забувати про процедурні питання. Наприклад, отримання дозволу на передачу бойової техніки прописано у регламенті декількома термінами.

Звичайно, для США розгляд тендерної пропозиції – це до 4 місяців. Якщо це обійти – треба входити на рівні законодавчих органів держави, яка надає досвід,

– зазначив генерал.

Також є процедурні питання, які пов’язані з системою правління. Для того, щоб рішення потрапило на стіл парламенту, воно має пройти певні комітети, потім нижню палату, а згодом верхню. Тобто це – стандартні процедури.

Голубцов наголосив, що станом на сьогодні ця процедура прискорилась, і 18 місяців – це звичайний процес.

"Я думаю, що при достатній рішучості і політичній волі, цей термін може бути зменшено. Але він не може бути коротшим, ніж процедура підготовки персоналу і інфраструктури для експлуатації цих літаків", – додав він.

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