У Міністерстві оборони Данії заявили про створення так званого "Українського фонду", який дозволить Копенгаґену й надалі потужно підтримувати Київ.

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Що відомо про нову допомогу від Данії

Я дуже радий, що більшість у парламенті Данії об'єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет пожертв у 1 мільярд данських крон (понад 140 мільйонів доларів – 24 Канал), який ми надсилаємо Україні,

– заявив виконувач обов'язків міністра оборони.

Троелс Лунд Поульсен зазначив, що Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила.

У Міноборони Данії заявили, що у пакет увійдуть:

боєприпаси для пістолетів калібру 5,56 міліметра;

великокаліберні кулемети калібру 12,7 міліметра;

більша кількість протитанкових мін;

засоби для артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів;

додаткові ракети для ППО;

роботи знешкодження бомб – 21 штука;

закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму близько 100 мільйонів данських крон;

15 військових генераторів;

8 000 головних уборів і 15 000 комплектів від дощу;

9 мобільних майстерень для ремонту військової техніки;

6 ангарних наметів.

В Україні подякували Данії

Дякуємо парламенту Данії, уряду та народу Данії за створення Фонду підтримки України. 7 мільярдів данських крон на військову, гуманітарну та економічну підтримку допоможе нам у ці важкі часи,

– заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Варто зауважити, що глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Європа зіткнулася з тим, що європейські цінності та принципи вже не можна сприймати просто як належне – їх треба захищати, за них треба боротися.

І цивілізовані країни поруч з нами у цій боротьбі. Успіх напряму залежить від підтримки від наших партнерів, від європейської перспективи України. І ми щиро вдячні за всю допомогу,

– додала Шуляк.

Як Данія допомагає Україні: коротко