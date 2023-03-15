У Міністерстві оборони Данії заявили про створення так званого "Українського фонду", який дозволить Копенгаґену й надалі потужно підтримувати Київ.
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Що відомо про нову допомогу від Данії
Я дуже радий, що більшість у парламенті Данії об'єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет пожертв у 1 мільярд данських крон (понад 140 мільйонів доларів – 24 Канал), який ми надсилаємо Україні,
– заявив виконувач обов'язків міністра оборони.
Троелс Лунд Поульсен зазначив, що Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно просила.
У Міноборони Данії заявили, що у пакет увійдуть:
- боєприпаси для пістолетів калібру 5,56 міліметра;
- великокаліберні кулемети калібру 12,7 міліметра;
- більша кількість протитанкових мін;
- засоби для артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів;
- додаткові ракети для ППО;
- роботи знешкодження бомб – 21 штука;
- закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму близько 100 мільйонів данських крон;
- 15 військових генераторів;
- 8 000 головних уборів і 15 000 комплектів від дощу;
- 9 мобільних майстерень для ремонту військової техніки;
- 6 ангарних наметів.
В Україні подякували Данії
Дякуємо парламенту Данії, уряду та народу Данії за створення Фонду підтримки України. 7 мільярдів данських крон на військову, гуманітарну та економічну підтримку допоможе нам у ці важкі часи,
– заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Варто зауважити, що глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що Європа зіткнулася з тим, що європейські цінності та принципи вже не можна сприймати просто як належне – їх треба захищати, за них треба боротися.
І цивілізовані країни поруч з нами у цій боротьбі. Успіх напряму залежить від підтримки від наших партнерів, від європейської перспективи України. І ми щиро вдячні за всю допомогу,
– додала Шуляк.
Як Данія допомагає Україні: коротко
- Данія підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, у 2022 році Копенгаґен виділив для допомоги Києву понад 40 мільйонів доларів на купівлю зброї та обладнання.
- У січні 2023 року Данія заявила про передачу Збройним Силам України 19 артилерійських установок Caesar французького виробництва.
- У березні 2023 року Міністерство оборони Данії заявило, що їхній уряд співпрацює з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1. Щодо термінів, то перші танки Київ може отримати весною 2023 року.