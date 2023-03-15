В Министерстве обороны Дании заявили о создании так называемого "Украинского фонда", который позволит Копенгагену и дальше мощно поддерживать Киев.
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Что известно о новой помощи от Дании
Я очень рад, что большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон (свыше 140 миллионов долларов – 24 Канал), который мы присылаем Украине,
– заявил исполняющий обязанности министра обороны.
Троэлс Лунд Поульсен отметил, что у Украины не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина конкретно очень просила.
В Минобороны Дании заявили, что в пакет войдут:
- боеприпасы для пистолетов калибра 5,56 миллиметра;
- крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 миллиметра;
- большее количество противотанковых мин;
- средства для артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров;
- дополнительные ракеты для ПВО;
- роботы обезвреживания бомб – 21 штука;
- закупка нелетальных материалов через НАТО на сумму около 100 миллионов датских крон;
- 15 военных генераторов;
- 8 000 головных уборов и 15 000 комплектов от дождя;
- 9 мобильных мастерских для ремонта военной техники;
- 6 ангарных палаток.
В Украине поблагодарили Данию
Спасибо парламенту Дании, правительству и народу Дании за создание Фонда поддержки Украины. 7 миллиардов датских крон на военную, гуманитарную и экономическую поддержку поможет нам в эти трудные времена,
– заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Следует заметить, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что Европа столкнулась с тем, что европейские ценности и принципы уже нельзя воспринимать просто как должное – их нужно защищать, за них нужно бороться.
И цивилизованные страны рядом с нами в этой борьбе. Успех напрямую зависит от поддержки наших партнеров, от европейской перспективы Украины. И мы искренне благодарны за всю помощь,
– добавила Шуляк.
Как Дания помогает Украине: коротко
- Дания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2022 году Копенгаген выделил для помощи Киеву более 40 миллионов долларов на покупку оружия и оборудования.
- В январе 2023 года Дания заявила о передаче Вооруженным Силам Украины 19 артиллерийских установок Caesar французского производства.
- В марте 2023 года Министерство обороны Дании заявило, что их правительство сотрудничает с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине минимум 100 танков Leopard 1. Что касается сроков, то первые танки Киев может получить весной 2023 года.