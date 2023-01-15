Українські військові зможуть вести вогонь ракетами Zuni з повітря по наземних цілях або з повітря по цілях, які також перебувають у повітрі. Повідомляється, що ракети мають бути ефективними в боротьбі з дронами.

Дізнайтесь більше США передають Україні ракети Zuni: головні характеристики

Україна зможе використовувати ракети Zuni на літаках типу Су та МіГ

США оголосили, що передадуть Україні 4 тисячі авіаційних ракет Zuni, які можуть бути встановлені на українські літаки.

У США очікують, що американські та українські інженери розроблять певну методику встановлення контейнерів Zuni на українські літаки типу МіГ та Су й вертольоти Mi-8 та Mi-24.

Повідомляється, що завдяки радіолокаційним підривникам Zuni українські пілоти зможуть безпечніше вражати російські безпілотники з більшої відстані, а не зближатися з ними та наражати себе на небезпеку.

Що відомо про військову допомогу США

США 6 січня офіційно виділили новий пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів. У рамках нового пакету допомоги США нададуть Україні:

50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 міліметрів;

100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних транспортних засобів із засідкою (MRAP);

138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

18 гаубиць калібру 155 міліметрів і 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 000 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

500 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів;

1200 снарядів калібру 155 міліметрів дистанційної протиброньової мінної системи (RAAM);

36 буксированих гаубиць калібру 105 міліметрів і 95 000 артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 міліметрів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

ракети ППО RIM-7;

4 000 авіаційних ракет Zuni;

близько 2 000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запчастини та інше польове обладнання.

У Міноборони США заявили, що розраховують на те, що ЗСУ зовсім скоро отримають бойові машини піхоти Bradley. За їхніми даними, це питання тижнів.

Україна отримає бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS. Цю модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США розробили на основі досвіду, який отримали під час війни в Іраку 1991 року.