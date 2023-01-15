Украинские военные смогут вести огонь ракетами Zuni с воздуха по наземным целям или воздух по целям, также находящимся в воздухе. Сообщается, что ракеты должны быть эффективны в борьбе с дронами.
Узнайте больше США передают Украине ракеты Zuni: главные характеристики
Украина сможет использовать ракеты Zuni на самолетах типа Су и МиГ
США объявили, что передадут Украине 4 тысяч авиационных ракет Zuni, которые могут быть установлены на украинские самолеты.
В США ожидают, что американские и украинские инженеры разработают определенную методику установки контейнеров Zuni на украинские самолеты типа МиГ и Су и вертолеты Mi-8 и Mi-24.
Сообщается, что благодаря радиолокационным взрывателям Zuni украинские пилоты смогут безопаснее поражать российские беспилотники с большего расстояния, а не сближаться с ними и подвергать себя опасности.
Что известно о военной помощи США
США 6 января официально выделили новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда долларов. В рамках нового пакета помощи США предоставят Украине :
- 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 миллиметров;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 противоминных транспортных средств с засадой (MRAP);
- 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
- 18 гаубиц калибра 155 миллиметров и 18 машин снабжения боеприпасами;
- 70 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;
- 1200 снарядов калибра 155 миллиметров дистанционной противоброневой минной системы (RAAM);
- 36 буксированных гаубиц калибра 105 миллиметров и 95 000 артиллерийских снарядов;
- 10000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- ракеты ПВО RIM-7;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- около 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки, пулеметы и патроны к гранатометам и стрелковому оружию;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- приборы ночного видения и оптика;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В Минобороны США заявили, что рассчитывают на то, что ВСУ совсем скоро получат боевые машины пехоты Bradley. По их данным, это вопрос недель.
Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Эту модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) США разработали на основе опыта, полученного во время войны в Ираке 1991 года.