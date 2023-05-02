Вторник, 2 мая, – это уже 433 сутки широкомасштабной войны между Россией и нашим несокрушимым государством. Хронологию событий в этот день читайте в материале
24 Канала.
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06:17 В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов. В то же время ВСУ удалось уничтожить 15 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Кроме того, захватчики нанесли 17 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть погибшие, раненые и разрушение инфраструктуры.
Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка,
– говорится в сообщении.
Также там отмечено, что Авиация Сил обороны в сутки уничтожила 3 российских ЗРК и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
пункт управления; 6 районов сосредоточения вооружения и техники; 2 склада боеприпасов; 1 склад горюче-смазочных материалов.
04:32 В ГУР констатировали, что главная задача украинских спецслужб – оторвать россиян от телевизора и показать реальность.
Большинство россиян продолжает больше доверять телевизору, чем реальности. Но количество таких "инцидентов" (атак БПЛА – 24 Канал) в разных уголках России растет и будет расти до полного вывода оккупационного корпуса из Украины,
– сказал спикер Андрей Юсов. 02:30 Стало известно, что на польско-белорусской границе уже был установлен 206-километровый электронный барьер. Осталось только достроить 150 километров этой "стены". 01:45 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что после недавнего "хлопка" во временно оккупированном Севастополе россияне вывели в море больше кораблей, а именно – 10 единиц. 01:03 Министр обороны Алексей Резников заверил, что рано или поздно, но Украина получит современную авиацию США. В качестве аргумента он привел тот факт, что ранее партнеры говорили "это невозможно" о поставках другого оружия. Однако затем они изменили свое мнение.