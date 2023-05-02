Вторник, 2 мая, – это уже 433 сутки широкомасштабной войны между Россией и нашим несокрушимым государством. Хронологию событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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06:17 В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 19 ракетных ударов. В то же время ВСУ удалось уничтожить 15 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Кроме того, захватчики нанесли 17 авиационных ударов, совершили 25 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть погибшие, раненые и разрушение инфраструктуры.

Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка,

– говорится в сообщении.

Также там отмечено, что Авиация Сил обороны в сутки уничтожила 3 российских ЗРК и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: