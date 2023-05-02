Вторник, 2 мая, – это уже 433 сутки широкомасштабной войны между Россией и нашим несокрушимым государством. Хронологию событий в этот день читайте в материале 24 Канала.

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