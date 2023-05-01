О главных событиях 1 мая, очередных военных преступлениях россиян и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал. Обратите внимание Россия запустила ракеты на Украину: первые взрывы под Киевом, работает ПВО 05:27 Monitor сообщает, что идет боевая работа по уничтожению остатков. До отбоя находитесь в укрытиях. Еще есть угроза флота и региональных ЗРК/ОТРК. 05:26 В сети сообщают, что Ту-95 окончательно улетели от пусковых рубежей. 05:22 Андрей Ермак отметил работы ПВО. 05:11 В Киевской области слышны повторные взрывы, громко также в Харьковской. 04:59 Воздушные цели заметили в Житомирской, Киевской области и западнее. 04:50 Взрывы под Киевом и в Сумской области. 04:44 В Днепропетровской области сообщают о нескольких взрывах. 04:36 Киевская ОВА предупредила об угрозе ракетного удара. 04:34 Предварительно заходит вторая группа ракет. 04:33 Главы областных ОВА и Офис Президента предупредили, что угроза серьезная, тревогу не игнорировать. 04:32 Сообщается, что ракеты летят в сторону центральных областей. 04:30 Ермак призвал позаботиться о своей безопасности и не выдавать работу ПВО. 04:27 По данным мониторинговых групп есть цели в воздушном пространстве Украины в направлении Черкасщины, Сумщины и Полтавщины. 04:23 Зафиксировано движение ракет в сторону Черкасс. 04:22 Первые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины в Сумской области. 04:12 Запад Украины – тоже ракетная опасность. Пока воздушная тревога звучит уже во всех регионах. 03:41 В столице также объявлена воздушная тревога. 03:32 Руководитель ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу. 03:22 По Украине ширятся воздушные тревоги. Мониторинговые группы сообщают о пусках ракет из Каспийского моря. Также есть информация, что российские самолеты только заходят на пусковые рубежи. 02:23 Недавно в Бахмуте погиб доброволец из США Купер Эндрюс. Он попал в засаду, когда защищал эвакуированных. 01:30 Вечером 30 апреля в Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы. "Хлопок" посетил базы оккупантов. 00:25 Папа Римский Франциск заявил, что присоединился к миссии по достижению мира в Украине. Также добавил, что она уже идет, но пока непубличная.