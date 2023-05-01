Про головні події 1 травня, чергові воєнні злочини росіян та боротьбу українців проти агресора розповідає 24 Канал. Зверніть увагуРосія запустила ракети на Україну: перші вибухи під Києвом, працює ППО 05:27 Monitor повідомляє, що триває бойова робота по знищенню залишків. До відбою перебувайте в укриттях. Ще є загроза флоту, та регіональних ЗРК/ОТРК. 05:26 У мережі повідомляють, що Ту-95 остаточно відлетіли від пускових рубежів. 05:22 Андрій Єрмак відзначив роботи ППО. 05:11 У Київській області чули повторні вибухи, гучно також у Харківській. 04:59 Повітряні цілі помітили на Житомирщині, Київщині та західніше. 04:50 Вибухи під Києвом і на Сумщині. 04:44 На Дніпропетровщині повідомляють про кілька вибухів. 04:36 Київська ОВА попередила про загрозу ракетного удару. 04:34 Попередньо, заходить друга група ракет. 04:33 Очільники обласних ОВА та Офіс Президента попередили, що загроза серйозна, тривогу не ігнорувати. 04:32 Повідомляють, що ракети летять у бік центральних областей. 04:30 Єрмак закликав подбати про свою безпеку та не видавати роботу ППО. 04:27 За даними моніторингових груп, є цілі у повітряному просторі України в напрямку Черкащини, Сумщини та Полтавщини. 04:23 Зафіксовано рух ракет у бік Черкас. 04:22 Перші крилаті ракети заходять у повітряний простір України на Сумщині. 04:12 Захід України – теж ракетна небезпека. Наразі повітряна тривога лунає вже у всіх регіонах. 03:41 У столиці також оголошено повітряну тривогу. 03:32 Керівник ОП Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги. 03:22 Україною ширяться повітряні тривоги. Моніторингові групи повідомляють про пуски ракет з Каспійського моря. Також є інформація, що російські літаки тільки заходять на пускові рубежі. 02:23Нещодавно в Бахмуті загинув доброволець з США Купер Ендрюс.Він потрапив у засідку, коли захищав евакуйованих. 01:30 Ввечері 30 квітня у Мелітополі та Бердянську прогриміли вибухи. "Бавовна" навідалася на бази окупантів. 00:25Папа Римський Франциск заявив, що приєднався до місії з досягнення миру в Україні. Та додав, що вона вже триває, але поки що непублічна.