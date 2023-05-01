Відповідні знімки опублікували у фейсбук-спільноті, інформує 24 Канал. Зауважимо, що російські загарбники вбили 6 дітей в Умані.
Важливо Ракета вбила підлітка та 10-річну дівчинку: в Умані загинуло три покоління родини
Що відомо про дітей, які загинули в Умані
Під час нещадного обстрілу загинули:
- Уляна Тройчук – 8 років. Загинула з батьком Романом, його дружиною Антоніною та бабусею. Дівчинку поховали 30 квітня.
- Софія Шульга – 11 років. Учениця 6 класу Уманської гімназії №5.
- Кирило Писарєв – 17 років. Брат Софії Шульги, учень 11 класу Уманського ліцею №1. Його родина кілька років тому тікала від війни з Луганщини. У загиблих дітей залишилися мама, тато та молодший братик.
- Іван Одайський – 1,5 року. Загинув з мамою 28-річною Альоною Одайською.
- Олексій Лисак – 16 років.
- Аліна Барченко – 10 років. Сестра Олексія Лисака. Діти загинули з мамою Ірою, бабусею та тіткою.
Діти, яких вбила російська ракета в Умані / фото з соцмереж
Ракетний удар по Умані: що відомо
- 28 квітня одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок в Умані, внаслідок чого є жертви та постраждалі.
- У МВС повідомили, що 2 жінки вважаються зниклими безвісти. Поранено 9 людей.
- 29 квітня рятувально-пошукову операцію завершили. Загинули 23 людини, серед яких 6 дітей.
- Серед загиблих є 5 членів однієї родини, де були 10-річна дівчинка та 16-річний хлопчик.
- На удар по будинку в Умані відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що мішенню російських терористів знову стали мирні люди та об'єкти.
- Заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький показав кадри з перших хвилин після удару. На відео видно охоплену вогнем багатоповерхівку.
- 30 квітня громада попрощалася з жертвами атаки. З братом та сестрою – Софією Шульгою та Кирилом Писарєвим – попрощалися у храмі Пресвятої Богородиці "Скоропослушниця".