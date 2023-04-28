Заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував кадри з перших хвилин після удару. На відео видно охоплену вогнем багатоповерхівку.

Зверніть увагу Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Умані: серед загиблих двоє дітей

Перші кадри після удару

Олексій Білошицький показав відео, на якому видно пожежу через влучання російської ракети. Усе охоплено вогнем, а будинок зазнав руйнувань.

Патрульні разом з іншими профільними службами на місці надавали усю необхідну допомогу тим, хто її потребував, забезпечували безперешкодний проїзд оперативному транспорту,

– відзначив Білошицький.

Заступник начальника департаменту Патрульної поліції закликав українців не ігнорувати сирени та реагувати на всі повідомлення про загрози атак.

Перші хвилини після удару росіян по Умані: дивіться відео

Ракетний удар по Умані: головне

Уночі 28 квітня країна-терорист завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, обравши собі ціллю житлові будинки. Близько 4:30 одна з російський ракет влучила в дев'ятиповерхівку в Умані.Унаслідок удару 27 з 46 квартир під'їзду будинку знищені, а люди опинилися під завалами.

ДСНС почала пошуково-рятувальну операцію, в ході якої станом на 10:30 врятували 17 людей. На жаль, ворожа атака забрала життя мирних мешканців. Станом на 12:00 відомо про 11 загиблих, серед яких двоє дітей віком 10 років.

Крім того, 9 постраждалих перебувають у лікарні. Одна людина у вкрай важкому стані.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний теракт росіян і наголосив, що терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Глава держави підкреслив, що кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання.