На жаль, російські терористи вбили три покоління родини. Про це повідомили у фейсбук-спільноті, інформує 24 Канал.
До теми Громада у скорботі: в Умані попрощалися із загиблими внаслідок ракетного удару
В Умані загибла ціла родина
Серед загиблих:
- 39-річна Ірина Барченко,
Ірина Барченко / фото соцмережі
- 10-річна донька Ірини – Аліна Барченко. Вона навчалась у 4 класі,
Аліна Барченко / фото соцмережі
- 16-річний син Ірини – Олексій Лисак,
Олексій Лисак / фото соцмережі
- Бабуся дітей Любов Барченко,
Любов Барченко / фото соцмережі
- Тітка Наталія Барченко.
Зазначається, що Наталія напередодні трагедії приїхала до сестри в гості.
Наталія Барченко / фото соцмережі
Підтримати родину у такому горі: 5457082237237925 – Приват, Барченко Каріна Андріївна.
Ракетний удар по будинку в Умані: що відомо
- 28 квітня Росія вдалася до масованого ракетного обстрілу. Одна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок в Умані, внаслідок чого є жертви та постраждалі.
- 29 квітня рятувально-пошукову операцію завершили. Загинули 23 людини, серед яких 6 дітей.
- У МВС повідомили, що 2 жінки вважаються зниклими безвісти. Поранено 9 людей.
- Київський НДІ судових експертиз заявив, що російські окупанти атакували Умань крилатою ракетою Х-101. Вона коштує 13 мільйонів доларів.
- На удар по цивільному будинку в Умані відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що мішенню російських терористів знову стали мирні люди та об'єкти.