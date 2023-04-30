На жаль, російські терористи вбили три покоління родини. Про це повідомили у фейсбук-спільноті, інформує 24 Канал.

До теми Громада у скорботі: в Умані попрощалися із загиблими внаслідок ракетного удару

В Умані загибла ціла родина

Серед загиблих:

39-річна Ірина Барченко,



Ірина Барченко / фото соцмережі

10-річна донька Ірини – Аліна Барченко. Вона навчалась у 4 класі,



Аліна Барченко / фото соцмережі

16-річний син Ірини – Олексій Лисак,



Олексій Лисак / фото соцмережі

Бабуся дітей Любов Барченко,



Любов Барченко / фото соцмережі

Тітка Наталія Барченко.

Зазначається, що Наталія напередодні трагедії приїхала до сестри в гості.



Наталія Барченко / фото соцмережі

Підтримати родину у такому горі: 5457082237237925 – Приват, Барченко Каріна Андріївна.

Ракетний удар по будинку в Умані: що відомо