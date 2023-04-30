К сожалению, российские террористы убили три поколения семьи. Об этом сообщили в фейсбук-сообществе, информирует 24 Канал.

К теме Община скорбит: в Умани простились с погибшими в результате ракетного удара

В Умани погибла целая семья

Среди погибших:

39-летняя Ирина Барченко,



Ирина Барченко / фото соцсети

10-летняя дочь Ирины – Алина Барченко. Она училась в 4 классе,



Алина Барченко / фото соцсети

16-летний сын Ирины – Алексей Лысак,



Алексей Лысак / фото соцсети

Бабушка детей Любовь Барченко,



Любовь Барченко / фото соцсети

Тетя Наталья Барченко.

Отмечается, что Наталья в канун трагедии приехала к сестре в гости.



Наталья Барченко / фото соцсети

Поддержать семью в таком горе: 5457082237237925 – Приват, Барченко Карина Андреевна.

Ракетный удар по дому в Умани: что известно