К сожалению, российские террористы убили три поколения семьи. Об этом сообщили в фейсбук-сообществе, информирует 24 Канал.

К теме Община скорбит: в Умани простились с погибшими в результате ракетного удара

В Умани погибла целая семья

Среди погибших:

  • 39-летняя Ирина Барченко,


Ирина Барченко / фото соцсети

  • 10-летняя дочь Ирины – Алина Барченко. Она училась в 4 классе,


Алина Барченко / фото соцсети

  • 16-летний сын Ирины – Алексей Лысак,


Алексей Лысак / фото соцсети

  • Бабушка детей Любовь Барченко,


Любовь Барченко / фото соцсети

  • Тетя Наталья Барченко.

Отмечается, что Наталья в канун трагедии приехала к сестре в гости.


Наталья Барченко / фото соцсети

Поддержать семью в таком горе: 5457082237237925 – Приват, Барченко Карина Андреевна.

Ракетный удар по дому в Умани: что известно

  • 28 апреля Россия совершила массированный ракетный обстрел. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
  • 29 апреля спасательно-розыскную операцию завершили. Погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
  • В МВД сообщили, что 2 женщины числятся пропавшими без вести. Ранены 9 человек.
  • Киевский НИИ судебных экспертиз заявил, что российские оккупанты атаковали Умань крылатой ракетой Х-101. Она стоит 13 миллионов долларов.
  • На удар по гражданскому дому в Умани отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мишенью российских террористов снова стали мирные люди и объекты.