В пятницу, 28 апреля, российские террористы нанесли удар по жилому дому в Умани Черкасской области. По состоянию на 30 апреля поисково-спасательная операция завершена, однако есть пропавшие без вести. В то же время госпожа мэр Ирина Плетнева констатировала, что община в скорби.

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"Не забудем и не простим"

Известно, что из-за этого удара погибли 23 человека и десятки человек ранены. Кроме того, 30 апреля пройдет прощание с 5 жертвами этого теракта. Плетнева призвала приобщиться к этому горожан.

Прошу приобщиться всех неравнодушных уманчан к прощанию. Не простим! Не забудем! Вечная память,

– говорится в сообщении.

Ремез Наталья Леонидовна , 1961 года рождения.

Начало прощания: 30 апреля, 12:30, Умань, улица Европейская, 27А.

Место захоронения: кладбище Софиевская Слободка.

, 1961 года рождения. Начало прощания: 30 апреля, 12:30, Умань, улица Европейская, 27А. Место захоронения: кладбище Софиевская Слободка. Тройчук Ульяна Романовна , 2014 года рождения.

Начало прощания: 30 апреля, 13:00, село Аполянка.

, 2014 года рождения. Начало прощания: 30 апреля, 13:00, село Аполянка. Коренная Светлана Григорьевна , 1963 года рождения.

Начало прощания: 30 апреля, 13:00, село Степковка.

, 1963 года рождения. Начало прощания: 30 апреля, 13:00, село Степковка. Шульга София Дмитриевна , 2011 года рождения.

, 2011 года рождения. Писарев Кирилл Анатольевич, 2005 года рождения.

Начало прощания: 30 апреля, 15:00, город Умань, Храм Пресвятой Богородицы "Скоропослушница", микрорайон ДОСы.

Детали теракта в Умани

В результате этого удара погибли 5 детей и 1 подросток. В Умани и в Черкасской области были отменены все развлекательные мероприятия и объявлен трехдневный траур.

В то же время следователи Черкасской областной прокуратуры начали досудебное расследование по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

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Также отметим, что здание, в которое прилетела вражеская ракета Х-101, расположено на улице Комарова. Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь всех виновных к ответственности.