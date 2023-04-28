В частности, глава государства рассказал о последних циничных российских атаках по Умани и Днепру, сообщает 24 Канал.

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Президент рассказал, что происходит в Умани и Днепре

Зеленский отметил, что весь день шел разбор завалов в Умани – в месте попадания российской ракеты. По состоянию на 22:00 известно уже о 23 погибших, среди них – 4 детей.

Мои соболезнования родным и близким… Всем, кто был спасен – жителям этого дома, соседним домам, которые задело, к сожалению, взрывной волной, – оказывается необходимая помощь. Я благодарю каждого и каждого, кто принял участие в спасательной операции и поддерживает спасенных людей,

– заявил президент.

По его словам, оккупанты выпустили ракету по Умани, по городу, абсолютно мирному, известному всему миру тем, что принимало ежегодно десятки тысяч паломников-хасидов.

"Только абсолютное зло может совершать такой террор против Украины. На Днепропетровщине в результате сегодняшнего ракетного удара погибли 2 украинки. Мать и дочь. Ольга, 92-й год рождения, и Вероника, 20-й год рождения. Еще и три года этому ребенку не исполнилось! Вечная память! Соболезнование семье, соболезнование близким", – отметил украинский лидер.

Воздушным силам удалось сбить большинство российских ракет – 21 из 23. Глава государства подчеркнул, что если бы не это, России удалось бы унести гораздо больше жизней.

Новая массированная атака снова доказывает, что остановить террор и спасти людей можно только оружием – ПВО, современной авиацией, без которой не бывает полностью эффективной ПВО, артиллерией, бронетехникой.

"Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории. Временно. Никого не можем оставить под властью российского зла", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

Заметьте Зеленский встретился с президентом Чехии – отставным генералом НАТО и лидером Словакии

Зеленский встретился с президентами Чехии и Словакии

Президент рассказал, что сегодня в Киеве с визитом находились президенты Словакии и Чехии.

Мы говорили именно о том, как защитить всех наших людей, ускорить восстановление мира и порядка на всей земле. Я поблагодарил Словакию и Чехию за поддержку: за предоставленное оружие, политическую и санкционную помощь, за поддержку людей, получивших убежище в словацких и чешских общинах,

– отметил Зеленский.

Также он очертил партнерам, какие перспективы у Украины на поле боя сейчас и в какой дальнейшей помощи она нуждается, чтобы пройти весь этот необходимый путь.

"Проинформировал о том, что делаем, чтобы реализовать нашу формулу мира, в том числе и пункт о привлечении к ответственности виновных в агрессии. Спасибо, что Словакия и Чехия одинаково с нами видят необходимость восстановить справедливость и наказать военных преступников, наказать всех этих террористов", – подчеркнул украинский лидер.

Во время встречи подписали Совместную декларацию с президентом Словакии и президентом Чехии по поводу украинского европейского и евроатлантического движения.

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Глава государства побеседовал с президентом Евросовета

Зеленский провел переговоры и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Президент проинформировал его о последствиях российской террористической атаки и поблагодарил за поддержку обороны, а также экономическую и социальную устойчивость Украины. Отдельно обсудили ситуацию вокруг деструктивного запрета отдельными государствами ввоза украинской аграрной продукции.

Я подчеркиваю, что это не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами,

– заявил президент.

По его словам, сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом и делать что-то похожее. Надо же найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой непростой ситуации.

"Такое решение, которое бы учитывало интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили с господином Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сегодня также произошло и знаковое инвестиционное событие для Украины – первая крупная инвестиция с начала полномасштабного вторжения в размере 250 миллионов долларов.

"И это только старт соответствующего пакета. Именно сейчас, когда мы еще боремся с российским террором, крупный мировой бизнес не только верит в нашу победу, но и подтверждает эту веру своими многомиллионными инвестициями, конкретикой. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах! Спасибо народу Украины! Слава Украине!" – подытожил глава государства.