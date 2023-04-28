Зокрема, глава держави розповів про останні цинічні російські атаки по Умані та Дніпру, повідомляє 24 Канал.

До теми Удар по багатоповерхівці в Умані: кількість жертв знову зросла

Президент розповів, що відбувається в Умані та Дніпрі

Зеленський зазначив, що весь день тривав розбір завалів в Умані – у місці влучання російської ракети. Станом на 22:00 відомо вже про 23 загиблих, серед них – 4 дітей.

Мої співчуття рідним і близьким… Усім, хто був урятований – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило, на жаль, вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей,

– заявив президент.

За його словами, окупанти випустили ракету по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів.

"Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України. На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули 2 українки. Мати й донька. Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження. Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам'ять!.. Співчуття родині, співчуття близьким", – зазначив український лідер.

Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Глава держави наголосив, що якби не це, Росії вдалося б забрати значно більше життів.

Нова масована атака знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – ППО, сучасною авіацією, без якої не буває повністю ефективної ППО, артилерією, бронетехнікою.

"Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла",- підкреслив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського