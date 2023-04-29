Общее количество погибших - 23. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС области.

Мужчина бросился в комнату детей, а там пусто: ужасные детали спасательной операции в Умани

Без вести пропавшей считают одну женщину. Среди погибших – 6 детей: три мальчика (полтора и 16 и 17 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

Завалы разбирали около суток. Министру внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 22 погибших достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице.

Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК. Кстати, Клименко сообщил, что пропавшими без вести числятся 2 женщины.

Удар по Умани: что известно