Местная журналистка Алина Золотухина рассказала щемящую историю, как мужчина бросился в комнату, где спали двое детей. В результате российского обстрела на месте комнаты – пустота.
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В Умани погибли пятеро детей
Журналистка сообщила, что мужчина ждал хоть какого-то известия и во время этого у него несколько раз происходил нервный срыв.
"Я общалась со многими пострадавшими, у которых родные оказались под завалами. Один из них это мужчина. После взрыва он бросился в комнату, где спали двое детей, а на месте комнаты – пустота. И этот мужчина сидел с пустым взглядом до самого вечера и ждал, и ждал хоть какого-то известия. У него несколько раз произошел нервный срыв, несмотря на то, что медики укололи ему немало успокаивающих", – рассказала Золотухина.
По ее словам, местные жители помогали работать спасателям, а предприниматели предоставили технику.
"В соседнем здании обустроили пункт несокрушимости. Целый день и всю ночь разбирали завалы. Мы живем в соседнем доме и слышали, как всю ночь работала техника. Сейчас на месте еще много спасателей, они продолжают работать", – сообщила журналистка.
Она также рассказала, что волонтеры и городские власти открыли счета для помощи пострадавшим и организовали штаб, через который координируется поиск близких. Пострадавшим также оказывают помощь с одеждой, едой, жильем.
Россия атаковала Умань: что известно
- Ночью 28 апреля Россия впервые с начала марта нанесла массированный удар по Украине. Российские войска выпустили по Украине 23 крылатых ракеты типа Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95.
- Украинским военным удалось уничтожить 21 ракету. В ходе обстрела россияне разрушили жилой дом в Умани.
- По состоянию на утро 29 апреля известно о гибели 23 человек. Жертвами атаки россиян стали по меньшей мере пятеро деток – двое мальчиков и три девочки.
- Также пострадавшие находятся в других городах Украины. В частности, в Днепре во время российских обстрелов погибли женщина и трехлетний ребенок. В то же время в городе Украинка в Киевской области в результате падения обломков ракеты пострадал ребенок.
- В Минобороны Британии считают, что россияне, вероятно, пытались попасть в резервные подразделения или вооружение. Кроме того, там подчеркнули, что Россия неэффективно определяет цели и ставит потенциальную военную выгоду выше возможных жертв среди гражданского населения.