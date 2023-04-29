Місцева журналістка Аліна Золотухіна розповіла щемливу історію, як чоловік кинувся до кімнати, де спали двоє дітей. Унаслідок російського обстрілу на місці кімнати – порожнеча.

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Журналістка повідомила, що чоловік чекав бодай якоїсь звістки й під час цього в нього кілька разів ставався нервовий зрив.

"Я спілкувалася з багатьма постраждалими у яких рідні опинилися під завалами. Один із них це чоловік. Після вибуху він кинувся до кімнати, де спали двоє дітей, а на місці кімнати – порожнеча. І цей чоловік сидів з порожнім поглядом до самого вечора і чекав бодай якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, попри те, що медики вкололи йому чимало заспокійливих", – розповіла Золотухіна.

За її словами, місцеві мешканці допомагали працювати рятувальникам, а підприємці надали техніку.

"У сусідній будівлі облаштували пункт незламності. Цілий день і цілу ніч розбирали завали. Ми живемо у сусідньому будинку і чули, як цілу ніч працювала техніка. Зараз на місці ще багато рятувальників, вони продовжують працювати", – повідомила журналістка.

Вона також розповіла, що волонтери та міська влада відкрили рахунки для допомоги постраждалим та організували штаб через який координується пошук близьких. Постраждалим також надають допомогу з одягом, їжею, житлом.

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