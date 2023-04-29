Місцева журналістка Аліна Золотухіна розповіла щемливу історію, як чоловік кинувся до кімнати, де спали двоє дітей. Унаслідок російського обстрілу на місці кімнати – порожнеча.
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В Умані загинуло п'ятеро дітей
Журналістка повідомила, що чоловік чекав бодай якоїсь звістки й під час цього в нього кілька разів ставався нервовий зрив.
"Я спілкувалася з багатьма постраждалими у яких рідні опинилися під завалами. Один із них це чоловік. Після вибуху він кинувся до кімнати, де спали двоє дітей, а на місці кімнати – порожнеча. І цей чоловік сидів з порожнім поглядом до самого вечора і чекав бодай якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, попри те, що медики вкололи йому чимало заспокійливих", – розповіла Золотухіна.
За її словами, місцеві мешканці допомагали працювати рятувальникам, а підприємці надали техніку.
"У сусідній будівлі облаштували пункт незламності. Цілий день і цілу ніч розбирали завали. Ми живемо у сусідньому будинку і чули, як цілу ніч працювала техніка. Зараз на місці ще багато рятувальників, вони продовжують працювати", – повідомила журналістка.
Вона також розповіла, що волонтери та міська влада відкрили рахунки для допомоги постраждалим та організували штаб через який координується пошук близьких. Постраждалим також надають допомогу з одягом, їжею, житлом.
Росія атакувала Умань: що відомо
- Уночі 28 квітня Росія вперше з початку березня завдала масованого удару по Україні. Російські війська випустили по Україні 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95.
- Українським військовим вдалося знищити 21 ракету. Під час обстрілу росіяни зруйнували житловий будинок в Умані.
- Станом на ранок 29 квітня відомо про загибель 23 людей. Жертвами атаки росіян стали щонайменше п'ятеро діток – двоє хлопчиків та троє дівчаток.
- Також постраждалі є в інших містах України. Зокрема, в Дніпрі під час російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина. Водночас у місті Українка в Київській області внаслідок падіння уламків ракети постраждала дитина.
- У Міноборони Британії вважають, що росіяни, ймовірно, намагалися поцілити у резервні підрозділи чи озброєння. Крім того, там наголосили, що Росія неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі жертви серед цивільного населення.