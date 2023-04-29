Загальна кількість загиблих — 23. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС області.
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Безвісти зниклою вважають одну жінку. Серед загиблих – 6 дітей: троє хлопчиків (півтора та 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).
Завали розбирали близько доби. Міністру внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 22 загиблих дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.
Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. До речі, Клименко повідомив, що зниклими безвісти вважаються 2 жінки.
Удар по Умані: що відомо
- Вночі 28 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Російські війська випустили по Україні 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95.
- Українська ППО знищити 21 ракету, однак 2 влучили. Під час обстрілу росіяни поцілили в дев'ятиповерхівку в Умані. Був зруйнований цілий під'їзд.
- Крім загиблих, є постраждалі. Травмовано 18 людей, ще 17 – врятовано.
- Психологи ДСНС надали допомогу 115 громадянам. Вивезли 247 кубометрів будівельних залишків. На місці події від ДСНС працювали 27 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу.