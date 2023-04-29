Загальна кількість загиблих — 23. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС області.

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Безвісти зниклою вважають одну жінку. Серед загиблих – 6 дітей: троє хлопчиків (півтора та 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Завали розбирали близько доби. Міністру внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 22 загиблих дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.

Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. До речі, Клименко повідомив, що зниклими безвісти вважаються 2 жінки.

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