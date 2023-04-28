Юлия опубликовала видео в первые минуты после удара. Впоследствии она подробнее рассказала все журналистам.

Важно Мы все в крови, – жительница дома в Умани не сдержала слез

Женщина очень испугалась за детей, потому что они спали в другой комнате. Она побежала к ним.

В этом шоковом состоянии, в стекле… Порезались очень сильно. Мужчине осколок попал в голову,

– рассказала Юлия.

Пока она с мужем находятся в больнице. У детей меньше повреждений, поэтому они у бабушки. Хотя малыши в возрасте 9 и 10 лет в шоковом состоянии.

Медики достали из головы мужчины обломок стекла. Сама женщина получила ранение ног. Супругам наложили швы.

Моральное состояние очень тяжелое

Юлия отметила, что им еще повезло. Больший удар пришелся не на наш подъезд, а на соседний.

Очень трудно сейчас эту информацию воспринимать – что знакомых людей, проживавших рядом, уже нет,

– делится женщина.

Она заметила, что получила предложения о помощи от многих. Юлия признается, моральное состояние у нее очень тяжелое. Она понимает, что нужно брать себя в руки, но не знает, что делать дальше, поскольку возвращаться в полуразрушенную квартиру нет смысла.

Она объяснила, что записала видео после вражеской атаки, чтобы мир знал о страданиях и геноциде украинцев.