Юлія опублікувала відео у перші хвилини після удару. Згодом вона детальніше розповіла все журналістам.

Важливо Ми всі в крові, – жителька будинку в Умані не стримала сліз

Жінка дуже злякалася за дітей, тому що вони спали в іншій кімнаті. Вона одразу побігла до них.

В ось цьому шоковому стані, у склі… Порізались дуже сильно. Чоловіку осколок потрапив у голову,

– розповіла Юлія.

Наразі вона з чоловіком перебувають в лікарні. У дітей менші пошкодження, тому вони в бабусі. Хоча малеча віком 9 та 10 років у шоковому стані.

Медики дістали з голови чоловіка уламок скла. Сама жінка зазнала поранення ніг. Подружжю наклали шви.

Моральний стан дуже важкий

Юлія зазначила, що їм ще пощастило.Більший удар припав не на наш під’їзд, а на сусідній.

Дуже важко зараз цю інформацію сприймати – що знайомих людей, які проживали поруч, вже немає,

– ділиться жінка.

Вона зауважила, що отримала пропозиції допомоги від багатьох. Юлія зізнається, моральний стан в неї дуже важкий. Вона розуміє, що потрібно брати себе в руки, але не знає, що робити далі, оскільки повертатись до напівзруйнованої квартири немає сенсу.

Вона пояснила, що записала відео після ворожої атаки, аби світ знав про страждання та геноцид українців.