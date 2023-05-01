Соответствующие снимки опубликовали в фейсбук-сообществе, информирует 24 Канал. Отметим, что российские захватчики убили 6 детей в Умани.
Важно Ракета убила подростка и 10-летнюю девочку: в Умани погибли три поколения семьи
Что известно о детях, погибших в Умани
Во время беспощадного обстрела погибли:
- Ульяна Тройчук – 8 лет. Погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. Девочку похоронили 30 апреля.
- София Шульга – 11 лет. Ученица 6 класса Уманской гимназии №5.
- Кирилл Писарев – 17 лет. Брат Софии Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея №1. Его семья несколько лет назад убегала от войны из Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик.
- Иван Одайский – 1,5 года. Погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.
- Алексей Лысак – 16 лет.
- Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.
Дети, которых убила российская ракета в Умани / фото из соцсетей
Ракетный удар по Умани: что известно
- 28 апреля одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
- В МВД сообщили, что 2 женщины числятся пропавшими без вести. Ранены 9 человек.
- 29 апреля спасательно-розыскную операцию завершили. Погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
- Среди погибших есть 5 членов одной семьи, где была 10-летняя девочка и 16-летний мальчик.
- На удар по дому в Умани отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что мишенью российских террористов снова стали мирные люди и объекты.
- Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий показал кадры с первых минут после удара. На видео видна охваченная огнем многоэтажка.
- 30 апреля община простилась с жертвами атаки. С братом и сестрой – Софией Шульгой и Кириллом Писаревым – попрощались в храме Пресвятой Богородицы "Скоропослушница".