Соответствующие снимки опубликовали в фейсбук-сообществе, информирует 24 Канал. Отметим, что российские захватчики убили 6 детей в Умани.

Важно Ракета убила подростка и 10-летнюю девочку: в Умани погибли три поколения семьи

Что известно о детях, погибших в Умани

Во время беспощадного обстрела погибли:

Ульяна Тройчук – 8 лет. Погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. Девочку похоронили 30 апреля.

София Шульга – 11 лет. Ученица 6 класса Уманской гимназии №5.

Кирилл Писарев – 17 лет. Брат Софии Шульги, учащийся 11 класса Уманского лицея №1. Его семья несколько лет назад убегала от войны из Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик.

Иван Одайский – 1,5 года. Погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.

Алексей Лысак – 16 лет.

Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.



Дети, которых убила российская ракета в Умани / фото из соцсетей

Ракетный удар по Умани: что известно