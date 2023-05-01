24 Канал рассказывает все, что известно о коварной ночной атаке врага. Узнайте, сколько ракет оккупанты выпустили и что известно о работе ПВО и попаданиях.

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Неспокойно было поздно вечером

Заметим, что о подготовке возможного ракетного удара стало известно поздно вечером 30 апреля. Тогда в 22:25 на мониторинговом канале Monitor появилось сообщение. В нем говорилось, что из аэродрома "Оленья" вылетели шесть Ту-95мс. Кроме того, еще два таких самолета оккупанты подняли с аэродрома "Энгельс". Правда, на тот момент соответствующая информация нуждалась в проверке.

Актуализированные данные появились около 1:40 1 мая. Стало известно, что к Каспийско-Волгодонскому региону должны были подойти 8 Ту-95мс. Отметим, что именно оттуда враг наносит ракетные удары со стратегической авиации. Кроме того, подняли из "Энгельса" Ту-160. Как отметил Валерий Залужный впоследствии, этих воздушных судов было два.

Уже по состоянию на 02:39 стало известно о том, что предварительно передали радиограммы на запуск ракет. А уже через несколько десятков минут по Украине начали распространяться воздушные тревоги.

Сначала сирены доносились на Востоке около 03:15, а в Киеве – около 04:00. Полностью карта воздушных тревог "покраснела" около 04:12.

Активно работала ПВО

Заметим, что сначала звуки взрывов звучали в Днепропетровской и Киевской областях. По имеющимся данным, их было не менее 10.

Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– отмечали в КГВА.

В Хмельницкой ОВА также отметили, что в отдельных общинах области ночью раздавались взрывы. К счастью, это была работа ПВО. Прошло без попадания в регионе.

Кроме того, слышали взрывы в Сумской области и в Днепре. По предварительной информации, там работала ПВО. Около 05:00 взрывы раздавались в Киеве, а в 05:08 – в Харьковской области.

Впоследствии угроза ракетного удара исчезла. Так что около 06:32 по Украине начали идти отбои воздушной тревоги.

Все ракеты сбили над Киевом

По словам главы КГВА Сергея Попко, оккупанты второй раз за три дня атаковали Киев ракетами. Причем запускали они не только их, но и дроны-камикадзе.

Высокопоставленный чиновник отметил, что воздушная тревога в столице звучала около трех часов. Во время нее силам ПВО удалось сбить все ракеты и БПЛА, находившиеся в воздушном пространстве Киева.

Также по предварительной информации обошлось без жертв среди гражданского населения. В ходе ракетного удара не пострадали также жилые дома и объекты инфраструктуры в столице.

Прилеты были на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что военные Воздушного командования "Восток" ночью сбили 7 крылатых ракет противника. Впрочем, к сожалению, не обошлось без прилетов. Они были зафиксированы в Павлоградском районе.

Предварительно пострадали 25 человек. Среди них трое – дети,

– отметил Лысак в 07:39.

Последствия ракетного удара по Днепропетровщине / Фото Сергея Лисака

По его словам, повреждения получило также промышленное предприятие в Павлограде. Там вспыхнул пожар, который спасателям уже удалось обуздать.

Известно также о том, что враг повредил 19 многоэтажек, 25 частных домов, 6 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов.

В общинах района также было зафиксировано разрушение. Так, почти 40 домов получили разрушения в Вербковском, а в Юрьевском – два. Известно, что в Межирицкой общине повреждения получила школа. По словам Лысака, на местах прилетов ракет противника работают все соответствующие службы.

Сколько ракет сбила ПВО

Соответствующей информацией поделился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что ночью оккупанты атаковали Украину со стратегической авиации около 02:30. Враг использовал девять Ту-95 из района Оленегорска в Мурманской области, а также два Ту-160 в районе Каспийского моря.

В общем, российские военные выпустили 18 крылатых ракет. Речь идет о снарядах Х-101/Х-555. Наши силы ПВО сбили 15 ракет.

У россиян – истерика

В местных пабликах удивляются последствиям очередного ракетного удара. Мол, в Украине не производилось аварийное отключение света. Оккупанты жалуются, что это нестандартная ситуация. По их словам, каждый раз выключали электроэнергию, а в этом случае – нет. И это несмотря на то, что взрывы прогремели в ряде регионов.



Бестолковая инфографика ночной атаки Украины / росСМИ

Заметим, что россияне уже придумали очередной эвфемизм, чтобы завуалировать убийства. Ракетные удары они называют "ударами возмездия". Одно удовольствие смотреть, как на их якобы инфографике атаки нельзя увидеть ничего, кроме точек, где слышали или не слышали звуки взрывов. Ни вам ударов по объектам инфраструктуры, ни вам блэкаутов. Бесит только карта, которую они прикрепили. Но вскоре все изменится, и она будет такой, как в 1991 году.