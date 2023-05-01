Актуальной информацией по ракетному удару по Киеву поделился глава КМВА Сергей Попко. Он отметил, что это уже вторая атака противника за последние три дня.

Читайте также По всей Украине звучала масштабная воздушная тревога: в наше пространство вошли ракеты

Киев отбил очередную массированную атаку

Этой ночью враг совершил очередную массированную воздушную атаку Украины. Вторую подряд за последние 3 дня. По предварительной информации обстрел ракетами был произведен из самолетов стратегической авиации типа Ту-95мс,

– отметил Попко.

По его словам, в столице тревога звучала около трех часов. Атаковали ее оккупанты сразу крылатыми ракетами и дронами. Сергей Попко добавил, что предварительно все ракеты и БПЛА в воздушном пространстве Киева сбили наши силы ПВО. В то же время он отметил, что данные уточняются.

Также предварительно известно, что не зафиксированы жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых домов или инфраструктуры. Вся имеющаяся информация проверяется и дополняется.

"Спасибо силам противовоздушной обороны за службу и защиту Киева! Киевлянам и гостям столицы в очередной раз напоминаю – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Соблюдаете правила безопасности! Берегите себя и близких", – подчеркнул Попко.

Коротко о ракетной атаке